نددت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتبني البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية ساحقة قرار الحكومة عدم الاعتراف بشكل أحادي الجانب بدولة فلسطينية، ردا على تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.

وفي بيان له أمس الأربعاء، قال حزب الليكود -الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– إن 99 من أصل 120 نائبا في الكنيست صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق.

وأيدت أغلبية أحزاب المعارضة الإعلان، في حين عارضه أغلب النواب العرب ومنهم النائب أحمد الطيبي، الذي اعترض على خطاب نتنياهو خلال الجلسة، وقال إن دولة فلسطينية ستقام رغم كل هذه القرارات.

ورحب نتنياهو بالتصويت قائلا عبر منصة "إكس" إن "هذا التصويت التاريخي يؤكد تصميمنا الجماعي"، مضيفا "لن نكافئ الإرهاب باعتراف أحادي الجانب ردا على مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثلما لن نقبل الحلول المفروضة".

في المقابل، قال رئيس المعارضة يائير لبيد "لقد صوتت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب"، وأضاف موجها كلامه لنتنياهو "لكن كما نعلم أنا وأنت جيدا، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقا. لقد اخترعت تهديدا غير موجود".

وفي بيان لها على منصة إكس، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التصويت "باطل وغير شرعي أو غير قانوني"، معتبرة إياه "إمعانا إسرائيليا رسميا في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام".

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// The Knesset's decision regarding the Palestinian State is invalid, illegitimate or illegal#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/7lHxZOhlu9

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 21, 2024