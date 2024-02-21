وزير خارجية البرازيل: رد إسرائيل على تصريحات الرئيس لولا كذب ومرفوض

قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا إن إسرائيل تحاول التغطية على هجماتها على قطاع غزة، وإن بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا ومضمونا، مؤكدا أن بلاده أبلغت إسرائيل أنها سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.

واتهم فييرا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالكذب، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، على خلفية اتهام الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتشبيهه المجازر التي ترتكبها في القطاع بالمحرقة التي تعرض لها اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير خارجية البرازيل إن الرئيس دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم، وهو الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف "إنها صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال أول أمس الاثنين إن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل، حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبَّه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر، إنه هجوم معادٍ للسامية خطير. فلتبلغ الرئيس لولا -باسمي وباسم مواطني إسرائيل- بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".

وكان دا سيلفا أدلى بتصريحات للصحفيين خلال مشاركته في قمة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأحد الماضي، قال فيها إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنها إبادة جماعية"، مضيفا "ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال".

وأضاف الرئيس البرازيلي أن ذلك "لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ"، قبل أن يستدرك بقوله "في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه"، ورأى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخط الأحمر".

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي -الاثنين الماضي- سفير البرازيل لدى تل أبيب، فريدريكو ماير لتوبيخه، وفي المقابل استدعت وزارة الخارجية البرازيلية السفير الإسرائيلي لديها دانيال زونشينيم، كما استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور.