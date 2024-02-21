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من قلب الوجع.. شاب غزي يوجه رسالة للعالم

شاب فلسطيني من قطاع #غزة يقاطع مراسل قناة الجزيرة على الهواء مباشرة ليوجّه رسالة "من قلب الوجع
شاب فلسطيني من قطاع غزة يقاطع مراسل قناة الجزيرة على الهواء مباشرة ليوجّه رسالة "من قلب الوجع" (الجزيرة)
21/2/2024

في بث مباشر للجزيرة من غزة مع المراسل، علاء السلامة الذي كان حاضرا برفح قاطعه شاب غزي، وعلامات الحزن والقهر بادية على وجهه مرددا "بدي أوجه رسالة من قلب الوجع للعالم".

بصوت يظهر ما يعيشه من الوجع والقهر والجوع والألم، قال الشاب الغزي "أوجه رسالة إلى العالم الذي يرى من التلفزيون ما يحدث لنا، من أشكال العذاب التي تعرض لها 2.5 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة خلال 137 يوما من العدوان الإسرائيلي الذي مازال يمارس كل أنواع الموت علينا وعلى أهالينا، ولا أحد يتحرك لرفع الظلم، متسائلا أين العالم وأين العرب وأين المسلمون؟"

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تأثرهم برسالة الشاب الفلسطيني الذي أتعبته الحرب، وهو الشاهد على جرائم كثيرة منذ أكثر من 137 يوما من الحرب الإسرائلية على قطاع غزة.

ووجه بعض النشطاء رسالة للمسؤولين "فليخجل مدعو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان مما يحدث في غزة".

 

فيما تساءل مغردون آخرون "هل من ناصر ينصرهم أهلنا في غزة" بعد كل هذه المعاناة.

في اليوم الـ138 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في القطاع، مرتكبا مجازر جديدة خلّفت شهداء وجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

ويعاني أهالي غزة من الجوع، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة -اليوم الأربعاء- حدوث وفيات بسبب الجوع، وذلك في وقت تتواتر فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم المجاعة بالقطاع، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي المدمر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي