من قلب الوجع.. شاب غزي يوجه رسالة للعالم

في بث مباشر للجزيرة من غزة مع المراسل، علاء السلامة الذي كان حاضرا برفح قاطعه شاب غزي، وعلامات الحزن والقهر بادية على وجهه مرددا "بدي أوجه رسالة من قلب الوجع للعالم".

بصوت يظهر ما يعيشه من الوجع والقهر والجوع والألم، قال الشاب الغزي "أوجه رسالة إلى العالم الذي يرى من التلفزيون ما يحدث لنا، من أشكال العذاب التي تعرض لها 2.5 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة خلال 137 يوما من العدوان الإسرائيلي الذي مازال يمارس كل أنواع الموت علينا وعلى أهالينا، ولا أحد يتحرك لرفع الظلم، متسائلا أين العالم وأين العرب وأين المسلمون؟"

غزاوي يقاطع مراسل #الجزيرة_مباشر على الهواء ليوجّه رسالة "من قلب الوجع" pic.twitter.com/E2dZKZUjg8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2024

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تأثرهم برسالة الشاب الفلسطيني الذي أتعبته الحرب، وهو الشاهد على جرائم كثيرة منذ أكثر من 137 يوما من الحرب الإسرائلية على قطاع غزة.

رسالة "من قلب الوجع" الى من مازال يحمل ذرة انسانية في هذا العالم...💔💔💔 https://t.co/dk6J0jMqwS — Yassine Z. (@YassoZawchi) February 20, 2024

أين أمة محمد

أين الأمة

هذي أمتك يا رسول الله

رسالة من قلب الوجع#غزه_تموت_جوعاً https://t.co/yH7TWc0PpX — 🇦🔻 🇵🇸بنت 💞الدعوة🔻🇵🇸🇦 (@3ahdona) February 20, 2024

ووجه بعض النشطاء رسالة للمسؤولين "فليخجل مدعو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان مما يحدث في غزة".

فليخجل مدعي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان مما يحدث في غزة ،

غزاوي يقاطع مراسل الجزيرة مباشر على الهواء ليوجّه رسالة "من قلب الوجع". pic.twitter.com/dMnLQs4W0D — احمد الكمالي (@AlizaGaza) February 21, 2024

فيما تساءل مغردون آخرون "هل من ناصر ينصرهم أهلنا في غزة" بعد كل هذه المعاناة.

أين العرب؟!

أين المسلمين ؟! أين الجامعة العربية؟!

أين الأزهر؟! هل من ناصر ينصرهم أهلنا في غزة شاهد😢 غزاوي يقاطع مراسل الجزيرة مباشر على الهواء ليوجّه رسالة "من قلب الوجع".#غلاء_المعيشة #InterAtleticoMadrid#غزة_الآن#الإنماء_باي#اليمن_قول_وفعلpic.twitter.com/hAilMuScda — حر من أرض الحرمين 2 (@hr_bdyl) February 20, 2024

في اليوم الـ138 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في القطاع، مرتكبا مجازر جديدة خلّفت شهداء وجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

ويعاني أهالي غزة من الجوع، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة -اليوم الأربعاء- حدوث وفيات بسبب الجوع، وذلك في وقت تتواتر فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم المجاعة بالقطاع، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي المدمر.