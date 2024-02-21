قتيلة وجرحى بقصف قوات النظام على بلدتين في إدلب وحلب

قال الدفاع المدني في مناطق المعارضة شمالي سوريا إن امرأة قتلت وأصيب أختها ووالدتها الليلة الماضية جراء قصف قوات النظام السوري بلدة آفس شرقي إدلب.

ونشر الدفاع المدني عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنقل وإسعاف الضحايا.

وأظهر المقطع دمارا في المنزل الذي وقعت فيه الإصابات، كما أظهر عددا من عناصر الدفاع المدني وهم ينتشلون الضحايا ويقدمون لهم الإسعافات في وحدة صحية بالبلدة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر محلية أن القصف انطلق من منطقة سراقب التي تسيطر عليها قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة موالية لها.

كما أفاد الدفاع المدني بإصابة مدنيين اثنين جراء استهداف قوات النظام سيارتهما في قرية تقاد بريف حلب الغربي.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية اشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري في بعض المناطق المشمولة بـاتفاق خفض التصعيد شمالي سوريا.