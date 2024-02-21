"علينا قتلهم جميعا".. نائب أميركي يدعو لإبادة الفلسطينيين في غزة

دعا عضو الكونغرس الأميركي آندي أوغلز إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سأله ناشطون عن مسؤولية الولايات المتحدة عن قتل آلاف الأطفال هناك.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء تسجيل مصور يظهر فيه أوغلز -النائب الجمهوري عن الدائرة الخامسة بولاية تينيسي- وحوله مجموعة من الناشطين، سألته إحداهم عن مشاهد الأطفال في غزة، وقد مزقت القنابل أجسادهم، مستنكرة وقوف الولايات المتحدة وراء هذه المجازر بأموال دافعي الضرائب.

فما كان من أوغلز إلا أن قال لها -وهو يمضي في طريقه- "أعتقد أن علينا قتلهم جميعا.. إن كان هذا سيشعرك بتحسن"، ثم كرر كلمته "جميعا".

وأعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذه التصريحات، وطالب بعضهم بإلقاء القبض على أوغلز فورا بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها ساسة ونواب أميركيون إلى القتل أو التدمير في غزة أو تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.

فقبل أسبوعين، ظهر العضو الجمهوري في مجلس النواب براين ماست في تسجيل مصور، وهو يرد على أسئلة مجموعة من الناشطات بشأن مسؤولية الولايات المتحدة عن قتل الأطفال الأبرياء في غزة وتدمير البنية التحتية، فقال إن هناك المزيد مما يجب تدميره وسيتم تدميره، حسب تعبيره.

وقبل ذلك، دعت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية نيكي هيلي إلى تهجير سكان غزة إلى بلدان أخرى بدعوى أنهم من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يشار إلى أن معظم الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على غزة أطفال ونساء، وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الأربعاء أن عدد الشهداء ارتفع إلى 29 ألفا و313، وبلغ عدد المصابين 69 ألفا و333.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمتنع الولايات المتحدة عن دعوة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وتواصل مدها بآلاف الأطنان من الأسلحة عبر جسر جوي.

واستخدمت واشنطن، أمس الثلاثاء، الفيتو (حق النقض) للمرة الثالثة في مجلس الأمن الدولي لإحباط قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.