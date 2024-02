"علينا قتلهم جميعا".. نائب أميركي يدعو لإبادة الفلسطينيين في غزة

دعا عضو الكونغرس الأميركي آندي أوغلز إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سأله ناشطون عن مسؤولية الولايات المتحدة عن قتل آلاف الأطفال هناك.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء تسجيل مصور يظهر فيه أوغلز -النائب الجمهوري عن الدائرة الخامسة بولاية تينيسي- وحوله مجموعة من الناشطين، سألته إحداهم عن مشاهد الأطفال في غزة، وقد مزقت القنابل أجسادهم، مستنكرة وقوف الولايات المتحدة وراء هذه المجازر بأموال دافعي الضرائب.

فما كان من أوغلز إلا أن قال لها -وهو يمضي في طريقه- "أعتقد أن علينا قتلهم جميعا.. إن كان هذا سيشعرك بتحسن"، ثم كرر كلمته "جميعا".

وأعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذه التصريحات، وطالب بعضهم بإلقاء القبض على أوغلز فورا بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية.

“I think we should kill them all”. This is what congressman Andrew Ogles said about Palestinian children. Pls share widely. Pls let the congressman know what you think. @repogles @LevantLaith @MullisVsMachine @raz818ruzz @Love_My_Creator @markthanosright @jacksonhinklle pic.twitter.com/o42qYf2g1f

