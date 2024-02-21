عشرات الشهداء بقصف منازل في قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ مساء أمس الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف أساسا منازل في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وقال المراسل إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة النويري في منطقة الحساينة، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لسيارة مدنية في شارع أبو حسني.

وفي جنوب القطاع، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح، حسب مراسل الجزيرة الذي أكد قصف زوارق حربية إسرائيلية لساحل المنطقة.

وفي شمال خان يونس، أفاد المراسل بالعثور على شهداء ومصابين في منطقة المواصي والميناء الجديد، مشيرا إلى وصول جثامين 9 شهداء، بينهم 3 أطفال إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وكان جيش الاحتلال ارتكب أمس 9 مجازر ذهب ضحيتها 103 شهداء، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب حتى أمس إلى 29 ألفا و195 شهيدا، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.