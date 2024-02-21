عشرات الشهداء بقصف منازل في قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ مساء أمس الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف أساسا منازل في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وقال المراسل إن فلسطينيين اثنين استُشهدا، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة النويري في منطقة الحساينة، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لسيارة مدنية في شارع أبو حسني.

وفي جنوب القطاع، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح، حسب مراسل الجزيرة الذي أكد قصف زوارق حربية إسرائيلية لساحل المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين، في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة رفح.

وفي شمال خان يونس، أفاد المراسل بالعثور على شهداء ومصابين في منطقة المواصي والميناء الجديد، مشيرا إلى وصول جثامين 9 شهداء، بينهم 3 أطفال إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

الوضع بمجمع ناصر

وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد خروجه عن الخدمة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عن المرضى، في مجمع ناصر الطبي.

وأضافت أن الاحتلال يرفض إخراج جثامين الشهداء من المجمع لدفنهم. كما طالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لدفن الشهداء الثمانية.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفا و313 شهيدا، و69 ألفا و333 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا، و 163 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.