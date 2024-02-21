بالصور.. شبح المجاعة يخيّم على غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة اليوم الأربعاء حدوث وفيات بسبب الجوع ونقص الغذاء في القطاع، في وقت تواترت فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم الأزمة، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي المدمر.

وكان مدير الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قال أمس إن سكان غزة دخلوا مرحلة متقدمة من المجاعة. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أنه لم تدخل منذ 10 أيام سوى 9 شاحنات مساعدات، وناشد فتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع.

وفيما يلي مشاهد جديدة تُظهر بعضا من حجم المأساة، وهول المعاناة التي تحدق بالسكان والنازحين في القطاع؛ بسبب نقص الغذاء وشبح المجاعة: