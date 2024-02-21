أخبار|فلسطين

بالصور.. شبح المجاعة يخيّم على غزة

أطفال ينتظرون دورهم للحصول على طعام توزعه مطابخ جمعيات خيرية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
21/2/2024

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة اليوم الأربعاء حدوث وفيات بسبب الجوع ونقص الغذاء في القطاع، في وقت تواترت فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم الأزمة، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي المدمر.

وكان مدير الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قال أمس إن سكان غزة دخلوا مرحلة متقدمة من المجاعة. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أنه لم تدخل منذ 10 أيام سوى 9 شاحنات مساعدات، وناشد فتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع.

وفيما يلي مشاهد جديدة تُظهر بعضا من حجم المأساة، وهول المعاناة التي تحدق بالسكان والنازحين في القطاع؛ بسبب نقص الغذاء وشبح المجاعة:

أطفال يصطفون في طابور للحصول على طعام توزعه مطابخ جمعيات خيرية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

 

مسؤول حكومي في غزة قال إن سكان غزة دخلوا مرحلة متقدمة من المجاعة (الأوروبية)

 

شاحنات تنقل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (الفرنسية)

 

شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي فاقم أزمة الغذاء في غزة (رويترز)

 

سيارات تابعة للأمم المتحدة قرب تجمع شاحنات تقل مساعدات غذائية بمعبر رفح (الفرنسية)

 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصفت الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي (رويترز)

 

الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة أكد حدوث وفيات في غزة بسبب الجوع (رويترز)

 

منطقة قرب الحدود مع غزة قالت السلطات المصرية إنها خصصتها لتجمع شاحنات المساعدات (رويترز)

 

طفل في رفح يتناول وجبة غذاء وفرتها منظمات إغاثة (رويترز)

 

يونيسف قالت إن 1 من كل 6 أطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية (رويترز)

 

الأمم المتحدة: إدخال المساعدات دون قيود أو شروط أصبح ضرورة ملحة لسكان قطاع غزة (الأناضول)

 

بسبب شح المساعدات، اضطر فلسطينيون في شمالي القطاع لطحن علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة (الأناضول)
المصدر : وكالات