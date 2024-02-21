بالفيديو.. شاحنات محملة بالمساعدات لغزة تتكدس في الجانب المصري

يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات في الجانب المصري بانتظار السماح لها بدخول قطاع غزة.

وعلى مساحة كبيرة تمتد طوابير من الشاحنات، فيما يخلو المكان من أي نشاط يفيد بأن هذه الشاحنات بصدد التحرك.

ويقع معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لكن السلطات المصرية تقول إن إسرائيل هي من تمنع دخول المساعدات إلى القطاع.

واليوم الأربعاء، حث وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منع إدخال المساعدات إلى غزة ما دامت إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي شيء بشأن أسراها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أدت حتى الحين إلى استشهاد أزيد من 29 ألف فلسطيني وإصابة نحو 70 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

كما أدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير المساكن والمرافق العامة وتهجير وتجويع السكان في قطاع غزة.