وثائق أممية تكشف عن استهداف الاحتلال قافلة مساعدات بغزة مطلع الشهر

قالت قناة "سي إن إن" الأميركية إنها اطلعت على وثائق أممية أفادت باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، تحمل إمدادات غذائية وسط قطاع غزة في الخامس من الشهر الجاري.

وأضافت "سي إن إن" أن الجيش الإسرائيلي منع الشاحنات في نهاية المطاف من التقدم إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. وكشفت أن جيش الاحتلال رفض طلباتها المتكررة للتعليق على الغارة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة -اليوم الأربعاء- حدوث وفيات بسبب الجوع، وذلك في وقت تواترت فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم المجاعة بالقطاع، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي.

وكان مدير الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قال أمس إن سكان غزة دخلوا مرحلة متقدمة من المجاعة. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أنه لم تدخل منذ 10 أيام سوى 9 شاحنات مساعدات، وناشد فتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع.

يذكر أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتمد مجلس الأمن قرارا يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.