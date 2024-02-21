بيان قطري كويتي يدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

دعت قطر والكويت إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة التي دخلت يومها الـ138، مخلفة أكثر من 29 ألف شهيد وأكثر من 68 ألف جريح، وسط أزمة إنسانية خانقة.

وفي بيان مشترك قطري كويتي، صدر عقب المحادثات بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب الجانبان بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع أي تهجير للفلسطينيين من القطاع.

كما أشاد الجانب الكويتي بجهود الوساطة القطرية خصوصا ما يتعلق بعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية، كما نوها بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات وأشادا بالروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين.

ولا تزال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا، في ظل منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية للقطاع، ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية، وحذرت المنظمة الأممية للطفولة (يونيسيف) من أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.