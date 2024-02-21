قتيلان في غارة إسرائيلية على دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الأربعاء بناية سكنية في منطقة كفر سوسة بالعاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، وقالت الوكالة إن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة.

وكان التلفزيون السوري تحدث بدوره عن عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ على حي كفر سوسة، الذي يعد من الأحياء الراقية في دمشق ويضم مؤسسات رسمية ومقار عسكرية وأفرعا أمنية ومركزا ثقافيا إيرانيا قريبا من المبنى المستهدف.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القصف استهدف بناية مؤلفة من 9 طوابق، وقالت إن الأضرار تركزت في الطابق الرابع منه، مشيرة إلى أن الغارة ألحقت أضرارا بسيارات متوقفة هناك.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن مقتل أي مواطنين أو مستشارين إيرانيين.

وتواترت في الآونة الأخيرة الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها، مستهدفة بالخصوص عناصر إيرانية، وفق ما تقول إسرائيل.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسفرت الغارات الإسرائيلية على سوريا عن مقتل أكثر من 6 أفراد من الحرس الثوري الإيراني بينهم المستشار العسكري البارز في فيلق القدس رضي موسوي الذي قتل مع آخرين في غارة على كفر سوسة.

واتهمت إيران إسرائيل باغتيال مستشاري الحرس الثوري، وتوعدت بالرد "في الوقت والمكان المناسبين".