الاحتلال يحاصر مخيم جنين والقسام تعلن إيقاع قوة بكمين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم خلال اقتحامها مخيم جنين، واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال ما أدى إلى استشهاد 3 وإصابة آخرين.

وأوضحت القسام أن عناصرها يتصدون لقوات الاحتلال في جنين بالأسلحة المناسبة والعبوات شديدة الانفجار.

وأفاد مراسل الجزيرة بتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، كما حلّقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.

وتحدث المراسل عن تجدد للاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين، لافتا إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة النطاق داخل مخيم جنين.

وأشار المراسل إلى وجود مكثف لقوات الاحتلال داخل مخيم جنين مع استمرار عملية الاقتحام، قائلا إن أكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية تشارك في الاقتحام.

وسمع دوي انفجارات متتالية في مناطق تحاصرها قوات الاحتلال في مخيم جنين، كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى مصابين في مخيم ومدينة جنين.

وذكرت مصادر طبية أن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في جنين، بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قضت على عدد من المسلحين في مخيم جنين.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، فإن الجيش قتل 3 فلسطينيين في وقت سابق من الليلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لأول مرة منذ أسابيع، هاجمت طائرة مسيّرة "خلية إرهابية" في جنين، والقوات الخاصة تحاصر منزلا وتعمل على اعتقال مطلوب.

فيما قالت القناة الـ14 الإسرائيلية الخاصة، إن المطلوب هو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بشمالي الضفة، دون ذكر اسمه.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن قوات من الجيش الإسرائيلي وقوة مستعربين أصابت 3 فلسطينيين، أحدهم جروحه خطيرة، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن عددا كبيرا من المركبات العسكرية، ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم جنين، فاندلعت اشتباكات مسلحة وسُمعت أصوات إطلاق نار في مناطق عدة.

وتقول إسرائيل إن مخيم جنين مركز لنشاط فصائل المقاومة الفلسطينية ويضم عشرات المسلحين من حركات حماس والجهاد الإسلامي وفتح، ومنه تنطلق عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ومنذ أن بدأ حربا مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة؛ مما خلَّف حتى مساء الثلاثاء 402 شهيد ونحو 4500 جريح، و7120 معتقلا.