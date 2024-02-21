جلسات استماع "العدل الدولية".. تنديد مصري إماراتي بانتهاكات إسرائيل

نددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية بما سمتها وحشية إسرائيل المستمرة في قطاع غزة، كما اعتبرت ممثلة الإمارات أن انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة والقدس تعرقل حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ممثلة مصر ياسمين موسى إن إسرائيل "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع"، مضيفة أن "وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة".

وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت "لأطول احتلال في التاريخ الحديث"، مشددة على أن "سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقا بحكم الأمر الواقع".

من جهتها، قالت ممثلة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية لانا نسيبة إن انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية والقدس تعرقل حل الدولتين.

بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية ريتشارد فيسيك إن هناك دعما دوليا كبيرا لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الخيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين.

وأشار إلى أنه يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الوفد الأميركي لم يأت بأي جديد خلال مرافعته أمام المحكمة، وشدد على أن هذه المرافعة عكست قلق الوفد الأميركي من القرار المتوقع.

وأكد المالكي، في تصريح عقب جلسة المحكمة، أن المرافعة الأميركية كانت سياسية أكثر مما هي قانونية.