القسام: معارك ضارية بحي الزيتون والاحتلال يعلن إصابة 22 ضابطا وجنديا

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت القسام أنها رصدت عددا من الطائرات الإسرائيلية التي جاءت لنقل القتلى والمصابين في الاشتباكات التي دارت في حي الزيتون.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال تقصف مناطق عدة في حي الزيتون.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف قوة للاحتلال مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد في منطقة الحاووز غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في البيان أن قوات القسام سمعت صراخ الجنود الإسرائيليين بعد أن اشتعلت النيران فيهم داخل المنزل الذي تحصنوا فيه.

كما أعلنت كتائب القسام قنص جنديين إسرائيليين في حي الأمل غرب خان يونس.

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع قوة راجلة للاحتلال في الموقع، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 15 فبراير/شباط الجاري بإحدى المعارك في جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل جندي في معارك أول أمس الأحد جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575 ضابطا وجنديا، بينهم 243 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.