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عاجل| المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة
20/2/2024-|آخر تحديث: 20/2/202401:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.
- نرفض بكل وضوح أي هجوم على رفح.
- الوضع في رفح مقلق جدا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك.
- ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.
- نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة
- المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها.
- تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق.
المصدر : الجزيرة