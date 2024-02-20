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عاجل| المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة

20/2/2024-|آخر تحديث: 20/2/202401:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.
  • نرفض بكل وضوح أي هجوم على رفح.
  • الوضع في رفح مقلق جدا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك.
  • ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.
  • نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة
  • المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها.
  • تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق.
المصدر : الجزيرة