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نيوتن غزة.. الطفل حسام العطار يضيء عتمة مخيم النزوح

نيوتن غزة
رغبة الطفل حسام في توفير إضاءة لشقيقه ليرى في الليل دفعته لتصميم هذا الاختراع (مواقع التواصل)
2/2/2024

تفاقمت معاناة أهل غزة مع استمرار الحرب على القطاع التي دخلت يومها الـ118، فالنزوح إلى الجنوب واتخاذهم الخيم مأوى لهم، بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم، وأصبحوا يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من غذاء ونقص في المياه والكهرباء.

ولكن يقال من رحم المعاناة يولد العظماء، ويولد الأمل والإبداع وهذا ما حدث مع الطفل حسام العطار، من نازحي غزة، ولقب بـ"نيوتن غزة"، بعدما استطاع من خلال أدوات بسيطة أن يولد الطاقة من اختراع يتكون من مروحتين، لتوليد الكهرباء للخيمة التي يعيش فيها وعائلته حاليا في محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة، بأبسط الإمكانيات المتاحة.

وكشف الطفل حسام في تقرير خص به وكالة القدس برس، أن السبب الذي دفعه لتصميم هذا الاختراع، هو رغبته في توفير الإضاءة اللازمة كي يتسنى لشقيقه الرؤية بوضوح في ساعات الليل.

وتداول رواد منصات التواصل فيديو للطفل حسام، يظهر فيه وهو يصنع مولد كهربائي بأدوات بدائية وبسيطة، حيث وصف نشطاء منصة إكس الطفل الغزاوي بـ"العبقري" فهو الذي أضاء عتمة المخيم بأبسط الإمكانيات.

وقال آخرون "شعب لا يستسلم ولا يموت" فرغم كل ما يعانيه أهالي غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنهم صامدون في وجه الاحتلال الذي حول القطاع إلى أثر بعد عين.

 

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت لغاية اليوم الخميس، أكثر من 26 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء وفقا للسلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي