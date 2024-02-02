مظاهرات في مدن عربية نصرة لقطاع غزة

شهدت عدة عواصم عربية، اليوم الجمعة، مظاهرات تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

اليمن

ففي صنعاء تجمع الآلاف في ميدان الـ70، مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة وداعين لدعم صمود الفلسطينيين.

وردد المشاركون في مظاهرة جرت عقب صلاة الجمعة هتافات متضامنة مع أهالي غزة، وطالبوا برفع الحصار المفروض على القطاع، وإيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة صعدة، شمالي اليمن، خرجت مسيرة أعلن المشاركون فيها التزامهم المستمر بدعم غزة وتحرير فلسطين.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد استعدادهم لخوض ما سموها "المعركة المقدسة نصرة للأقصى وفلسطين"، مشيدين بالعمليات العسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر، ونددوا بما وصفوه بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وموقف عدد من الدول الغربية بتجميد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وندد متظاهرون في مدينة تعز اليمنية باستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما شارك يمنيون في وقفة احتجاجية بساحة الحرية في تعز، مطالبين بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الفلسطينيين، حسب تعبيرهم.

العراق

شهدت العاصمة العراقية، بغداد، مظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وطالب المشاركون في المظاهرة بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على غزة.

كما دعا المتظاهرون إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، وإيصال الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وحماية المدنيين، وهتف المتظاهرون دعما للمقاومة الفلسطينية وصمود الفلسطينيين.

الأردن

وفي الأردن، أكد المتظاهرون في مسيرة بوسط العاصمة، عمّان، رفضهم لإنهاء عمل وكالة الأونروا.

ودعت للمظاهرة فعاليات شعبية وحزبية وجاءت تحت عنوان "تقويض الأونروا لن يمر، لا للتجويع، لا للتهجير، ونعم لحق العودة".

كما حيا المتظاهرون صمود سكان قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، كما طالبوا الدول العربية والإسلامية بدعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

وهتف المشاركون: فلسطين فلسطين.. شعبك حر وما بلين (لا يلين)، وعربية عربية.. فلسطين عربية، والانتقام الانتقام.. يا سرايا ويا قسام، واحنا (نحن) شعب الجبارين.. نموت وتحيا فلسطين، وغيرها.

المغرب

تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن للمطالبة بإنهاء "سياسة التجويع الإسرائيلية المتبعة ضد سكان غزة" ووقف العدوان عليها.

وجاءت المظاهرات التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، تحت شعار " أوقفوا مجاعة غزة.. أوقفوا العدوان".

وللأسبوع الـ17 تشهد مدن مغربية مثل تطوان وفاس وابن جرير وزايو وبرشيد وقلعة مكونة (شمال)، تظاهرات شعبية تضامنا مع قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية وداعمة للمقاومة.

موريتانيا

تظاهر مئات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، رفضا لاستمرار العدوان على غزة، وتجويع سكان القطاع.

وشارك مئات الموريتانيين في مسيرة تحت عنوان: "لا تخذلوا غزة"، بدعوة من هيئة الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني.

وجابت المسيرة شوارع رئيسية للعاصمة، قبل أن تختتم بمهرجان أمام ممثلية الأمم المتحدة.

وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات رافضة لاستمرار العدوان على غزة، وجريمة تجويع سكان القطاع المحاصر، وعبروا عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

تونس

تظاهر عشرات التونسيين وسط العاصمة دعما لغزة ونصرة للمسجد الأقصى.

وانطلقت المسيرة التي دعا إليها حزب التحرير تحت شعار "طفح الكيل"، من جامع الفتح بشارع الحرية، عقب صلاة الجمعة، واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل "أين الغيرة أين الثأر.. غزة يا أمة المليار"، و"يا غزة لبيناك.. شعب تونس كله معاك".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد تونس مظاهرات أسبوعية مساندة لغزة.