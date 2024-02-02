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عاجل | إيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على هجوم الأردن

2/2/2024-|آخر تحديث: 2/2/202411:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة