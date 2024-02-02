واشنطن تعلن ضرب 85 هدفا بسوريا والعراق ردا على هجوم الأردن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيراني والمليشيات التابعة له، مشيرة إلى أن الضربات شملت أكثر من 85 هدفا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في الأردن الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.

وقالت القيادة الوسطى إن الضربات نفذت بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وأضافت أن المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات.

في تلك الأثناء، أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 10 عناصر من "القوات الحليفة" وإصابة 18 آخرين جراء الضربات الأميركية على مناطق حدودية مع العراق، وأشارت وسائل إعلام كردية سورية أن بين القتلى عراقيين.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي أن الجيش بدأ مساء الجمعة تنفيذ ضربات للرد على هجوم الأردن الذي اتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" بتنفيذه.

وأكد المسؤول الأميركي بدء الضربات التي توعدت بها إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بعيد ورود أنباء عن غارات استهدفت مجموعات مسلحة في ريف مدينتي الميادين والبوكمال شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

من جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أن الضربات الأميركية كانت من منصات متعددة، وأنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين، مشيرة إلى أن القصف شمل منطقتي الحيدرية والشبلي.

كما قال مصدر محلي إن غارات وقعت في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وكانت هذه القاعدة تعرضت مرارا لهجمات من فصائل مسلحة توصف بأنها مدعومة من إيران.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله إن الخيارات التي تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق.

وفي السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الرد العسكري على مقتل الجنود قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع.

وأضاف المسؤولون أن العملية المقبلة ستكون أقوى رد لبايدن على المليشيات التي شنت أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.