بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية أقل حدة في غزة، إضافة إلى دعم جهود الحل الدبلوماسي على طول الحدود مع لبنان والاستقرار بالضفة الغربية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -مساء الخميس- أن الوزير أوستن بحث في مكالمة هاتفية مع غالانت تحول إسرائيل نحو عمليات منخفضة الحدة في غزة. كما بحث الجانبان دعم الحل الدبلوماسي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والاستقرار في الضفة الغربية.

وأكد أوستن أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، "شاكرا غالانت على جهوده لتحقيق هذا الهدف المشترك"، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، ناقش الوزيران التهديدات الإقليمية ضد القوات الأميركية، وقدم غالانت تعازيه لأوستن في مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة بالأردن.

والأربعاء، اتهمت الإدارة الأميركية المقاومة الإسلامية في العراق بتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية على الحدود السورية الأردنية قتل فيه 3 جنود أميركيين.

ومن المرتقب مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زوجته جيل اليوم الجمعة بمراسم استقبال جثامين الجنود الثلاثة في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير.