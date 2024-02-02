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مؤسسات حقوقية تتهم إسرائيل بإخفاء ألف عامل فلسطيني قسرا

[3/5] Palestinian workers walk near the fence during sunrise to enter the Erez crossing to Israel, after Israel ends a ban on workers from Gaza and the crossing is reopened in Gaza City September 28, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Acquire Licensing Rights
العمال الفلسطينيون الغزيون العاملون بإسرائيل تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب بعد عملية طوفان الأقصى، وتم إخفاء المئات منهم (رويترز)
2/2/2024

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إنه لا تتوفر أي معلومات عن ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل إبان عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة إحياء ذكرى يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام.

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وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن "عدد العمال من غزة الذين وجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل) قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، بلغ في حينه ما يقارب 10 آلاف و300 عامل فلسطيني".

وذكر البيان أن 3200 عامل منهم أطلق سراحهم على معبر كرم أبو سالم في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، "والبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاما، وتم الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها".

إخفاء قسري

وأضاف البيان "رُحل ما يقارب 6441 عاملا إلى محافظات الضفة الغربية، وتبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة".

وتابعت المؤسسات الحقوقية في البيان أن الاحتلال رفض الإفصاح عن أي معطيات بشأنهم، واكتفى بالإعلان عن وجود معسكريْن تابعين للجيش الإسرائيلي لاحتجاز معتقلي قطاع غزة، ومنهم معسكر سديه تيمان القريب من بئر السبع، ومعسكر عناتوت قرب مدينة القدس، لكن المنظمات أشارت إلى وجود أماكن احتجاز أخرى بسجن عوفر.

تعذيب وحرمان

وكانت إسرائيل سمحت لعدد من العمال من قطاع غزة بالعمل فيها بموجب تصاريح خاصة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد منعها ذلك لسنوات.

ونقل البيان المشترك شهادات لمجموعة من العمال المفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال عبر المحامين الذين زاروهم، تفيد بـ"تعرضهم للتعذيب والحرمان من العلاج".

ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية "كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة".

المصدر : رويترز