قوات الاحتلال توسع مداهماتها في حوسان وتقتحم جنين من محاور عدة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية من محاور عدة منذ ليل الخميس، كما واصلت مداهماتها في حوسان غرب بيت لحم منذ الليلة السابقة، في أوسع اقتحام للبلدة خلال سنوات.

وحاصر جنود الاحتلال حي المراح ووادي عز الدين القسام في المنطقة الشرقية من جنين، وداهموا منازل عدة.

وسُمع صوت أعيرة نارية لدى توغل قوات الاحتلال، ودوّت صفارات الإنذار في المدينة ومخيم جنين.

وأصيب فلسطيني بعد أن صدمت دورية عسكرية إسرائيلية مركبته خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن آليات عسكرية اقتحمت البلدة وانتشرت في أحياء عدة منها.

وفي الأثناء، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة حوسان، حيث داهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها وخلفت خرابا كبيرا واعتقلت عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال.

كما أغلقت مداخل البلدة بحواجز إسمنتية وسواتر ترابية، وأعلنت البلدة منطقة عسكرية مغلقة مع استمرارها في عمليات الدهم.

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان شمالي مدينة أريحا في غور الأردن.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات الاحتلال داهمت منازل عائلات معتقلين لديها وفتشتها ودمرت محتوياتها قبل أن تنسحب من المكان، في حين أشعل فلسطينيون الإطارات المطاطية بالشوارع.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تنكل بالأهالي في بلدة حوسان غربي بيت لحم pic.twitter.com/VWqwMhPOA5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2024

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ ذلك التاريخ أكثر من 6460 معتقلا، وفقا لأحدث بيانات نشرها نادي الأسير الفلسطيني أمس الخميس.