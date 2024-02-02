غارات إسرائيلية متفرقة ومعارك مع المقاومة في خان يونس

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة، تركزت في مدينة خان يونس بشكل متقطع، مستخدمة سلاح المدفعية والطائرات المسيرة، في حين تستمر المعارك والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال.

وأفاد مراسل الجزيرة في الساعات الماضية بإصابة اثنين من النازحين بقصف إسرائيلي لمنزل في محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس.

كما سجل وقوع غارة جوية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وسط وغربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولفت مراسل الجزيرة إلى استمرار قوات الاحتلال في محاصرة المستشفيات ولا سيما مستشفى الأمل ومستشفى ناصر، وتعمد إلى طائراته المسيرة استهداف أي جسم يتحرك في هذه المناطق.

في حين بدأ أهالي حي التوام شمالي غربي قطاع غزة بالعودة إلى منطقتهم التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم لم يستطيعوا التعرف على منازلهم بعدما دمرتها قوات الاحتلال وجرفت الطرقات والمحلات والمساجد والمدارس.

تفاقم المعاناة

من جانب آخر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تفيد بأن 17 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم. ودعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم يزداد قتامة يوما بعد آخر.

كما يعاني مئات آلاف النازحين المقيمين في الخيام ومراكز الإيواء المختلفة من البرد القارس في ظل شح الملابس والفراش والأغطية، كما فاقمت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة من معاناتهم بعد غرق الخيام.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم في ظل قلة المساعدات، وحذرت من توقف عملياتها بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري.

وأضافت الوكالة أن الاحتياجات الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص في غزة تواجه خطر التفاقم بعد قرار 16 دولة تعليق دعمها.

وبعد اتهامات من إسرائيل لعدد من الموظفين في الأونروا، علَّقت 16 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة تمويلها للوكالة، في خطوة لقيت رفضا فلسطينيا ودوليا واسعا.

كما أعلنت الأونروا اليوم الجمعة مقتل 152 من موظفي الوكالة منذ بدء الحرب في غزة.

معارك مستمرة

في غضون ذلك، تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات أولية على إمكان التوصل لهدنة جديدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال يسمع صداها في المناطق الغربية لمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما أعلنت القسام استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتراض مسيرة قال إنها أُطلقت من قطاع غزة تجاه الجنوب خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش إن القتال مستمر بقطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه انسحابه من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الجنود هاجموا أهدافا في خط الشاطئ لقطاع غزة كجزء من دعم القوات التي تنشط وسط القطاع، دون تحديد طبيعة الأهداف.

وقام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بجولة تفقدية للقوات الإسرائيلية في منطقة خان يونس جنوبي القطاع، وقال إن الجيش فكّكَ قوة حركة حماس في خان يونس، وإنه سيستكمل عملياته في المدينة، ثم سينتقل جنوبا إلى رفح، مضيفا أن الضغط العسكري على حماس سيسهم في إعادة الأسرى المحتحزين في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية حتى أمس الخميس 27 ألفا و19 شهيدا، و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.