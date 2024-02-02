توقيف 7 أشخاص في تركيا يشتبه ببيعهم معلومات للموساد

أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وذلك في ولايتي إسطنبول وإزمير.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية أن جهاز الاستخبارات علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في البلاد من خلال محققين خاصين.

وذكرت هذه المصادر أن التحقيقات رصدت قيام "الموساد" بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.

وأكدت التحقيقات -التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول- أن هناك 9 أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين.

وبناءً على هذه التحقيقات، نفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة بولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، في حين تبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقا في إطار التحقيقات ذاتها.

وكان جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية ضد محققين خاصين تابعين للموساد في ديسمبر/كانون الأول 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصا.