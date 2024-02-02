تظاهرات تجتاح هولندا ويهود يحتجون بواشنطن تنديدا بحرب غزة

شهدت العديد من المدن الهولندية تنظيم احتجاجات في مختلف محطات القطارات دعما للقضية الفلسطينية، طالبوا فيها بوقف إطلاق النار في غزة، في حين انطلقت مظاهرات في بعض الولايات الأميركية تندد بالحرب على غزة.

وذكرت وكالة الأناضول، أن متظاهرين نظموا احتجاجات أمس الخميس في 15 محطة قطار في 14 مدينة هولندية وفي مقدمتها أمستردام وروتردام ولاهاي وأوتريخت.

وفي أمستردام تجمع مجموعة من المتظاهرين أمام محطة القطارات المركزية، مرددين هتافات من قبيل "من النهر إلى البحروفلسطين ستتحرر" وغزة لا تبكي.. فلسطين لن تموت أبدا"، كما ندد المتظاهرون بدعم الحكومة الهولندية لإسرائيل.

وفي حديث للأناضول، قال أحد المتظاهرين الهولنديين إن قرابة مليوني شخص من سكان غزة يتضورون جوعا، واصفا ذلك بـالوضع المأساوي.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على السيطرة على غزة بشكل كامل، عن طريق قتل الغزيين جوعا، مشيرا إلى أن إسرائيل تتذرع بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل منع المساعدات الإنسانية عن سكان غزة.

مظاهرات أميركية

كما شهدت العاصمة الأميركية واشنطن وقفة احتجاجية بمشاركة مجموعة من اليهود للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى وقف حركة المرور في طرقات رئيسية تربط واشنطن مع ولاية فيرجينيا وأخرى قريبة من مبنى الكونغرس وغيرها من المباني الحكومية.

واحتشد المتظاهرون أمام نصب لينكولن القريب من مقر الخارجية، كما احتشد آخرون في محطة القطارات المركزية وقرب مبنى الكونغرس مطالبين بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، كما رددوا هتافات تدعو إدارة بايدن لوقف دعم إسرائيل ورفع أيدي الولايات المتحدة عنها.

كما انطلقت مظاهرات في ولاية ميشيغن بوقف إطلاق النار في غزة تزامنا مع وصول الرئيس جو بايدن إلى فعالية انتخابية فيها، للتنديد بسياسته المؤيدة لإسرائيل.