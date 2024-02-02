الجيش الأردني يعلن إعادة 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود بالخطأ

نقل التلفزيون الأردني الرسمي -اليوم الجمعة- عن مصدر عسكري قوله إن قوات حرس الحدود ألقت القبض أمس على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتيازهم الشريط الحدودي عن طريق الخطأ.

وقال المصدر العسكري الأردني إن التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق عن طريق الخطأ وليس من بينهم جنود، وتمت إعادتهم عبر الطرق الرسمية، وفق تعبيره.

بالمقابل، قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة تلقت الليلة الماضية بلاغا عن 4 شبان إسرائيليين عبروا خلال رحلة بسيارة جيب الحدود بطريق الخطأ في منطقة وادي رم، وإن السلطات المحلية الأردنية ألقت القبض عليهم هناك لاستجوابهم.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أنه عند تلقي التقرير، عملت القنصلية الإسرائيلية في المملكة ووزارة الخارجية مع السلطات المعنية من أجل عودتهم بسرعة "وبعد ساعات قليلة، عادوا جميعا بسلام إلى إسرائيل".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الأردني القبض على إسرائيلي بعد محاولته التسلل إلى أراضي المملكة، دون أن يذكر الإجراءات التي تمت بحقه.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام عام 1994، وبينهما 3 معابر حدودية، هي الشيخ حسين وجسر الملك حسين ووادي عربة.