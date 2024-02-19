نتنياهو يرفض "الإملاءات" بشأن إقامة دولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل ما وصفها بإملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين يجب أن تتم فقط من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون أي شروط مسبقة، على حد قوله.

وتابع "مثل هذا الاعتراف بعد هجوم 7 أكتوبر، سيكون بمثابة مكافأة غير مسبوقة للإرهاب، وسيمنع أي اتفاق سلام حقيقي".

وعن ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قال نتنياهو، إن إطلاق سراحهم يكون عبر "عملية عسكرية ومفاوضات مكثفة".

وردًّا على تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التي شبه فيها الحكومة الإسرائيلية بنظام أدولف هتلر، قال نتنياهو "الرئيس البرازيلي شيطن الدولة اليهودية".

وسيصوت الكنيست الاثنين على قرار حكومي يرفضُ ما وُصف بإجراءات أحادية محتملة من جانب بعض الدول للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت حكومة نتنياهو صوّتت بالإجماع على رفض أي خطوة تقوم بها أي دولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.