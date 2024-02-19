الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أميركية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن عن استهدافهم سفينة بريطانية، وإسقاطهم طائرة أميركية، وتوعدوا باستمرار عملياتهم حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله في اليمن يحيى سريع في بيان إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن روبيمار في خليج عدن، وإنه نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق.

وأوضح المتحدث أن السفينة بريطانية وأن الطاقم خرج بأمان.

وجاء في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع "نفذتِ القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أفادت الليلة البارحة أن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة ويديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ والذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ حتى هذه… pic.twitter.com/STdFOxNGQX — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 19, 2024

طائرة أميركية

وقال سريع أيضا إن الدفاعات الجوية التابعة لقواته في الحديدة، "تمكنت من إسقاط طائرة أميركية من نوع (إم كيو 9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

وأكد أن العمليات التي تنفذها قواتهم في البحرين الأحمر والعربي مستمرة "ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

ضربات أميركية

ويوم أمس الأحد، قالت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم)، إن الولايات المتحدة نفذت 5 ضربات ضمن ما سمته "الدفاع عن النفس" في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وأوضحت القيادة الأميركية أنها قصفت -السبت- 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيّرة، وزورقا مسيّرا.

وأضافت -في منشور على منصة إكس- "نلاحظ أن هذه هي أول واقعة يستخدم فيها الحوثيون غواصات مسيرة" منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القيادة المركزية إنها خلصت إلى أن الصواريخ والسفن "تمثل تهديدا وشيكا للسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا ضمن ما سمي "تحالف الازدهار" ضد الحوثيين، بهدف "وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر".

وأدت الهجمات في البحر الأحمر لا سيما قرب باب المندب وخليج عدن، إلى ارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، مما أجبر العديد منها على تغيير مسارها، كما علقت شركات عملياتها مؤقتا.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة وإن هجماتهم لن تتوقف "إلا بوقف العدوان على غزة".