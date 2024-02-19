شاهد.. تعرض نازحين لإطلاق نار بغزة خلال تجمعهم بحثا عن طحين

تعرض نازحون فلسطينيون لإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي -خلال احتشاد الآلاف منهم عند شارع الرشيد غربي مدينة غزة– للحصول على بعض الطحين الذي تحمله شاحنات مساعدات محدودة وصلت من جنوب القطاع إلى شماله بعد ظهر اليوم الاثنين.

وتوثق المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- تعرض النازحين لإطلاق نار، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قنابل دخانية باتجاه المواطنين.

ويظهر في الصور أن عدد المواطنين الذين استطاعوا الحصول على الطحين محدود جدًا بمقارنة الأعداد التي وصلت المنطقة من مناطق مدينة غزة وشمالها.

وفي صورة مأساوية تظهر حالة المجاعة التي وصل إليها سكان غزة، لجأ بعض الأطفال والشبان إلى محاولة جمع مادة الدقيق من على الأرض.

واستشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الذين توافدوا للمنطقة.

أقسم لكم بالله العظيم أن الناس في شمال غزة تتساقط في الشوارع من شدة الجوع !! — حسام شبات (@HossamShabat) February 19, 2024

ومع وصول العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر يومه الـ136، بات أهالي غزة، لاسيما شمال القطاع، على شفير مجاعة حقيقية تهدد من نجا من قصف الاحتلال بالموت جوعا.

ويترافق ذلك مع دعوات ومناشدات بضرورة إنقاذ الناس -لاسيما الأطفال- والسماح بدخول المساعدات بما يخفف من هذا الوضع الذي يوصف بالكارثي.

كما وثقت تقارير للجزيرة، في وقت سابق، جوانب من كفاح الأهالي اليومي من أجل تدبّر وجبة طعام، بينما يقول بعض الأهالي إن أعلاف الحيوانات التي كانت تطحن ويصنع منها بعض الطعام هي أيضا قد نفدت.