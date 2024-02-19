شاهد.. القسام توثق استهدافها مسيّرة إسرائيلية

بثت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- صور عملية عسكرية قالت إنها نفذتها بالاشتراك مع "كتائب المجاهدين" واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية في سماء مدينة غزة بصواريخ "سام 7".

صور بثتها كتائب القسام قالت إنها عملية نفذتها بالاشتراك مع كتائب المجاهدين واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصواريخ "سام 7" في سماء مدينة غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/YlqzuEP3LW — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 19, 2024

كما أعلنت القسام استهداف قوة للاحتلال، مكونة من 15 ضابطا وجنديا، تحصنت داخل منزل، بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد في منطقة الحاووز، غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في البيان أن مقاتلي القسام سمعوا صراخ الجنود الإسرائيليين بعد أن اشتعلت النيران فيهم داخل المنزل الذي تحصنوا به.

كما أعلنت القسام قنصها جنديين إسرائيليين في حي الأمل غرب خان يونس، إلى جانب اشتباك مقاتليها مع قوة راجلة للاحتلال في الموقع، وأوقعوا أفرادها "بين قتيل وجريح".

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم الكتائب القنص والقذائف المضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن "المحكمة".

من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت برشقة صاروخية تجمعات لجنود الاحتلال في محور نتساريم شمال شرقي المنطقة الوسطى.

وكانت السرايا قد نشرت مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها جنودا وآليات لقوات الاحتلال شرق جباليا.