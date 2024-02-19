رئيس الأركان الإيراني: حرب غزة ترسم تاريخا جيدا للمنطقة والعالم

قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الأحداث والتطورات في غزة مهمة، وترسم تاريخا جيدا للمنطقة والعالم، واصفا ظروف المنطقة بأنها حساسة وخطيرة، حسب تعبيره.

وخلال مراسم تسليم سفن حربية إلى بحرية الحرس الثوري، دعا باقري إلى أن تكون القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، وأن تأخذ جميع التهديدات، حتى لو كانت صغيرة، على محمل الجد.

وأكد أن "الحرب ستنتهي بخسارة إسرائيل، ولا يمكن لأي طرف في العالم أن يغير هذا الأمر"، وفق تعبيره.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انضمام سفينتين حربيتين إلى أسطوله البحري، قادرتين على الإبحار في المحيطات.

والسبت الماضي، أعلنت إيران عن منظومتين محليتين إحداهما مضادة للصواريخ الباليستية وأطلقت عليها اسم "آرمان"، والأخرى للدفاع الجوي منخفض الارتفاع وتُسمى "آذرخش".

وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر إظهارا للتضامن مع قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.