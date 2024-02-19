الاحتلال يقتحم رام الله ونابلس وينتزع توقيعات مقدسيين لإبعادهم عن الأقصى

نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية شملت أحياء في رام الله ونابلس، منذ الليل وحتى فجر اليوم الاثنين، كما دهمت بلدة جبل المكبر جنوبي القدس وأجبرت بعض الشبان على توقيع أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودهم جنود الاحتلال منازل في حي المصايف بمدينة رام الله وسط الضفة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور ودفعت بآليات عسكرية في شوارع المدينة.

وكذلك اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة حيث سيّرت دورياتها رفقة آليات عسكرية ودهمت عدة أحياء.

كما اقتحمت قريتي حجة وكفر قدوم شرق قلقيلية، ودهمت أحياء للبحث عمن تصفهم بالمطلوبين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من عدة محاور وتدفع بآليات عسكرية في شوارع المدينة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yqtRfkUW8B — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 19, 2024

وفي بلدة قباطية غربي جنين في شمال الضفة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وحاصرت مباني سكنية وأطلقت قنابل دخانية في الشوارع.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمال الخليل معززة بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة.

ودهمت القوات منطقة الظهر وقامت بتفتيش منازل ومحلات تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مركبات مدنية في بلدة قباطية بمخيم جنين بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/a7mJeNKIRm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 19, 2024

وكان جنود الاحتلال قد اعتدوا بالضرب على فلسطيني في حي الراس وسط مدينة الخليل.

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال أمس الأحد، أحدهم قرب حاجز بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، واثنان في مخيم طولكرم.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة ليل الأحد، حيث نفذت مداهمات لتفتيش منازل المواطنين، تخللها اعتداءات وتخريب لمحتوياتها.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين بعد استجوابهم وإجبار عدد منهم على التوقيع على أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

⭕ منشورات تهديد يقوم جيش الاحتلال بإلصاقها، في أحياء بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة مع اقتراب شهر رمضان، لتحذير الأهالي والشبان، من الاشتراك فيما يدّعي أنّها "أعمال شغب وعنف داخل المسجد الاقصى المبارك" pic.twitter.com/gNN09PwN87 — Suribelle 🔻 (@Syribelle) February 18, 2024

وفي بلدة العيساوية شمالي القدس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وفقا لشهود عيان.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرقي القدس لليوم الثالث على التوالي، وانتشرت في أحيائه بينما اعتلى قناصة أسطح المنازل.

وقد نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتوجه الاحتلال الإسرائيلي لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، في حين حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الأقصى سيوحّد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر.