الأنصاري: مطالبة نتنياهو لقطر بالضغط على حماس هدفها إطالة الحرب

قال المتحدث باسم الخارجية القطري ماجد الأنصاري -عبر منصة إكس- إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يطالب فيها دولة قطر بالضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للإفراج عن المحتجزين، ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب.

وأكد الأنصاري أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير المحتجزين، وقال إن نتنياهو يعرف ذلك.

وأضاف المتحدث أن الهدنة الإنسانية التي حررت 109 محتجزين أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد.

ورفض الأنصاري اتهامات نتنياهو التي وصفها بـ"الخاوية" حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وانتقد الأنصاري تصوير نتنياهو للجهود القطرية وكأنها تمويل لحركة حماس، رغم علمه أنها تتم بالتنسيق مع إسرائيل والأطراف المعنية.

كما أكد مضي قطر بجهود الوساطة وعدم الالتفات لتصريحات قال إن هدفها هو الهروب من أزمات سياسية لرئيس وزراء إسرائيل، مطالبا نتنياهو بالتركيز على المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المتواصلة باستمرار الحرب.