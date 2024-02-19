إسرائيل تعتبر رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه وتتهمه بمعاداة السامية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر، إنه هجوم معاد للسامية خطير. فلتبلغ الرئيس لولا -باسمي وباسم مواطني إسرائيل- بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".

ويوم أمس قال كاتس في تدوينة بحسابه على منصة إكس إن "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير، ولن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف كاتس "وجّهت موظفي مكتبي باستدعاء السفير البرازيلي (فيدريكو ماير) لتوبيخه غدا (الاثنين)".

وتتهم إسرائيل لولا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود، واستدعى كاتس السفير البرازيلي للتنديد بتصريحات رئيسه.

شتان بين الرئيس البرازيلي دا سيلفا الذي أطلق أعظم تصريحات لرئيس دولة في العالم ضد كيان الاحتلال ووصف الكيان بالنازية ونتنياهو بهتلر .

وبين الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي تصرف تصرفات قمة في النفاق للاحتلال والقتلة المجرمين !

سجل يا تاريخ والتاريخ يسجل كل شيء !… pic.twitter.com/Zxz6hnMDdI — عمر رحمون (@Rahmon83) February 18, 2024

تصريحات لولا دا سيلفا

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد اتهم أمس الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ"محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس البرازيلي -للصحفيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي– إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنها إبادة جماعية"، مضيفا "ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال".

وأضاف الرئيس البرازيلي أن ذلك "لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ"، قبل أن يستدرك بقوله "في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

🔴🔴#فيديو/أصاب الرئيس البرازيلي دي سيلفا الصهاينة اليوم بسعار جنون هستيري بإطلاق تصريحات جريئة يتهم الصهاينة بارتكاب حرب إبادة في #غزة ضد الفلسطينيين لا مثيل للإبادة إبل 🔴🔴ما قام به هتلر ضد اليهود!!

أطلق نتن ياهو وعصابته التريك تصريحات جنونية ضد دي سيلفا واتهموه بالتهم… pic.twitter.com/oRnCrCGgLK — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) February 18, 2024

وسرعان ما توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة والمنددة بتصريحات الرئيس البرازيلي، فقد وصفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصريحات رئيس البرازيل بـ"المخزية والخطيرة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "مقارنة إسرائيل بـ"المحرقة النازية وهتلر" تجاوز للخط الأحمر"، وإن "إسرائيل تقاتل دفاعا عن نفسها وتأمينا لمستقبلها، محترمة القانون الدولي حتى تحقيق النصر الكامل".

واعتبر نتنياهو تلك التصريحات محاولة للتقليل من شأن المحرقة والنيل من الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، على حد قوله.

كما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تصريحات الرئيس البرازيلي "مشينة ومعادية للسامية وتدل على الجهل".

وهذه من أشد التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة ومواجهات الاحتلال في القطاع مع فصائل المقاومة الفلسطينية منذ اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان دا سيلفا وصف هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل بأنه عمل "إرهابي"، لكنه منذ ذلك الحين ينتقد بشدة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ136 مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.