وصول مراسل الجزيرة بغزة إسماعيل أبو عمر إلى قطر لاستكمال العلاج

وصل مراسل الجزيرة في غزة إسماعيل أبو عمر إلى الدوحة لاستكمال العلاج إثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، وذلك بعد مناشدات من قبل الأطباء نظرا لحالته الحرجة.

وقد وصل المراسل أبو عمر إلى الدوحة على متن طائرة إجلاء طبي قطرية للعلاج بعد بتر ساقه جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وخلال الأيام الماضية حذر أطباء في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس -حيث كان يتلقى العلاج- من مضاعفات تهدد حياة مراسل الجزيرة بعد خضوعه مساء أول أمس الجمعة لعملية جراحية ثالثة.

وأجرى الأطباء خلال العملية الأخيرة ترميما لجروح الساق اليسرى، إضافة إلى إصلاح أوتار الكاحل الأيسر.

ويحتاج الزميل أبو عمر لرعاية طبية متخصصة، وسط مخاوف من حدوث التهابات بسبب جروحه الخطيرة والتهتكات في الأوعية الدموية.

ولا يزال المصور أحمد مطر -الذي أصيب مع أبو عمر- في غرفة العناية المركزة موصولا بأجهزة التنفس الصناعي، ويصف الأطباء الوضع الصحي لمطر بالخطير نتيجة إصابته بشظايا في الرأس بعد استهدافه والمراسل أبو عمر بقصف إسرائيلي شمال مدينة رفح.