واشنطن: نفذنا 5 ضربات في مناطق سيطرة الحوثيين

قالت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت 5 ضربات ضمن ما سمته "الدفاع عن النفس" في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وأوضحت القيادة الأميركية أنها قصفت -السبت- 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيّرة، وزورقا مسيّرا.

وأضافت -في منشور على منصة إكس- "نلاحظ أن هذه هي أول واقعة يستخدم فيها الحوثيون غواصات مسيرة" منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القيادة المركزية إنها خلصت إلى أن الصواريخ والسفن "تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا ضمن ما سمي "تحالف الازدهار" ضد الحوثيين، بهدف "وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر".

وأدت الهجمات في البحر الأحمر لا سيما قرب باب المندب وخليج عدن، إلى ارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، مما أجبر العديد منها على تغيير مسارها، كما علقت شركات عملياتها مؤقتا.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة وإن هجماتهم لن تتوقف "إلا بوقف العدوان على غزة".