روسيا تعلن السيطرة على أفدييفكا شرقي أوكرانيا

أعلنت روسيا "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا شرقي أوكرانيا بعدما قالت كييف إنها سحبت جميع قواتها من هذه المدينة الصناعية التي كانت مركزا للمعارك على مدى أشهر، وهو ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار المهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس بوتين، السبت، في الكرملين بالسيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس استمع إلى تقرير وزير الدفاع بشأن السيطرة على أفدييفكا، و"هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".

وأوضح شويغو أن القوات الروسية سيطرت على حوالي 31 كيلومترا مربعا في أفدييفكا التي دمر القسم الأكبر منها وحيث أقام الجنود الأوكرانيون دفاعات قوية.

وأضاف أن القوات الروسية تقوم حاليا "بتطهير نهائي للمدينة" من الجنود الأوكرانيين وقطع الطريق أمام وحدات أوكرانية لجأت إلى مصنع في المدينة.

وانسحب الجيش الأوكراني من أفدييفكا بعد أشهر من المعارك العنيفة وفي ظل نقص في المقاتلين والذخائر، وذلك رغم محاولة إرسال تعزيزات إلى حامية المدينة. وأفاد الجيش بأن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده خلال انسحابهم.

زيلينسكي يهاتف بايدن

سياسيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت أنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن وناقش معه الوضع على الجبهة، مؤكدا ثقته مع بايدن بأن الكونغرس سيتخذ "قرارا حكيما" بالإفراج عن مساعدات عسكرية لكييف بعشرات مليارات الدولارات.

من جانبه، رأى البيت الأبيض أن انسحاب الجيش الأوكراني من أفدييفكا دليل على "كلفة تقاعس" الكونغرس الأميركي الذي يمنع صرف مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 60 مليار دولار.

وطالبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أعضاء الكونغرس بالموافقة على هذه المساعدة "من دون تأخير".

وتأمل أوكرانيا منذ أشهر في إقرار تلك المساعدات التي قررتها إدارة بايدن لكنها تصطدم بمعارضة من الجمهوريين في الكونغرس.