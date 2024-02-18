العثور على مسؤول عسكري يمني رفيع مقتولا في شقته بالقاهرة

أفادت السفارة اليمنية في مصر -اليوم الأحد- بمقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اللواء حسن بن جلال العبيدي بالعاصمة القاهرة.

وأوضحت السفارة -في بيان عبر منصات التواصل- العثور على العبيدي مقتولا في شقته بالقاهرة، وأنها تتابع الحادثة وكلفت مختصين للتواصل مع كافة الجهات الأمنية في مصر، ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة ما وصفته بالحادث "المؤلم".

وفي وقت تفاعلت منصات وناشطون يمنيون مع خبر مقتل العبيدي وتداولوا صورا ومقاطع مصورة له، أفادت وسائل إعلام يمنية ومواقع إلكترونية بأنه تم العثور على العبيدي مكبل اليدين وعلى جسده عدة طعنات، دون تأكيدات رسمية.

اغتيال مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع وصانع المدرعات العميد حسن فرحان بن جلال مقتولاً طعناً ومكبل اليدين داخل شقة في القاهرة يؤكد حجم الخذلان والإهمال الذي يتعرض له كل أبطال الجيش الوطني الشرفاء قادة وأفراد وإلا كيف يمكن لقائد عسكري ومهندس تصنيع الأسلحة في وزارة… pic.twitter.com/dXMSPajcjZ — ✴ بشير الحارثي (@balharithy) February 18, 2024

ونقل موقع "المصدر أونلاين" اليمني عن مصادر حقوقية أن "الجريمة تمت قبل يومين ولم تكتشف إلا بعد فقدان أصدقائه الاتصال به وبعد أن تم كسر باب شقته".

كما نعى حساب وزير الدفاع اليمني السابق الفريق الركن محمد علي المقدشي -على منصة فيسبوك- اللواء العبيدي.

ولم يتضح ما إذا كان العبيدي في رحلة علاجية أو مهمة عسكرية، لكن المصادر أكدت تردده على أكثر من عاصمة مؤخرا وأنه قبل مقتله كان يستعد للسفر إلى تركيا، وفق مواقع ومنصات يمنية.

كما وصف الصحفي اليمني محمد الصالحي -عبر موقع إكس- العبيدي بأنه "كان واحدًا من أهم الضباط المتخصصين في مجال التصنيع الحربي، ومن أبرز قادة الجيش الوطني وينتمي إلى قبيلة عبيدة في مأرب" (شرقي اليمن).

وأضاف أن العبيدي "ظل خلال السنوات الماضية متنقلا بين جبهات القتال والعواصم العربية والعالمية، باحثا عن كل ما من شأنه أن يساعد في تطوير عتاد الجيش" وأنه عاد من العاصمة الأردنية قبل يومين من العثور عليه مقتولا بشقته في القاهرة.