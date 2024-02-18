أعلنت إيران -السبت- عن منظومتين محليتين إحداهما مضادة للصواريخ الباليستية والأخرى للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وقال وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، في حفل التعريف بالمنظومتين في طهران: "اليوم تتم إزاحة الستار عن إنجازين كبيرين في مجال الصناعة الدفاعية الإيرانية".

وأشار أشتياني إلى أن منظومة آرمان هي منظومة تشغيلية متوسطة المدى وذات ارتفاع عالٍ يمكنها تحديد الأهداف على مسافة 180 كيلومترا والاشتباك معها وتدميرها على مسافة 120 كيلومترا.

ولفت إلى أن هذه المنظومة مرنة للغاية وجاهزة للتشغيل في أقل من 3 دقائق وتوفر غطاء موثوقا به للدفاع عن البلاد، حسب قوله.

وعن منظومة آذرخش ذكر وزير الدفاع أنها قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كيلومترا بـ4 صواريخ جاهزة للإطلاق.

وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر إظهارا للتضامن مع قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.