نحو 100 ألف مستفيد من مشروع إغاثي قطري بغزة

بدأ الهلال الأحمر القطري بالاشتراك مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، تنفيذ مشروع إغاثي يهدف إلى توزيع الوجبات الغذائية الجاهزة على نحو 100 ألف من المتأثرين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر -في بيان- أن المشروع يستمر لمدة شهر كامل، بتكلفة قدرها 503 آلاف و464 دولارا أميركيا، منها 100 ألف مساهمة من مؤسسة التعليم فوق الجميع.

وقال الهلال الأحمر إن الوجبات الغذائية الجاهزة وزعت -حتى الآن- على 61 ألفا و750 مستفيدا، من إجمالي 97 ألفا و500 مستفيد من المشروع من النازحين والأهالي وذوي الاحتياجات الخاصة، بمعدل 3250 وجبة ساخنة يوميا ولمدة 30 يوما.

كما يستهدف المشروع توزيع ألف و100 بطانية شتوية على المتضررين في مراكز إيواء النازحين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة.

مخاطر أمنية

وأوضح بيان الهلال الأحمر أن فريق العمل في قطاع غزة التابع للهلال واجه تحديات جمة منها القصف الإسرائيلي المستمر الذي دمر البنى التحتية والطرق مما صعّب الوصول إلى مناطق التوزيع، كما واجه فريق العمل ندرة الوقود وانقطاع الاتصالات.

وأشار البيان إلى المخاطر الأمنية حيث استهدف فريق العمل شرق خان يونس مما تسبب في استشهاد اثنين من الكوادر العاملة على الأرض.

يذكر أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد حالة انهيار مستمر، حيث نزح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من بيوتهم في غزة، أي أكثر من 90% من سكان القطاع. وهذا يتطلب تحركا إنسانيا عاجلا لإيصال المساعدات إلى النازحين، الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وبسبب تفاقم نقص الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن 40% من سكان القطاع على شفا مجاعة كارثية، مع تصاعد مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة، وهو ما قد يزيد عدد الوفيات بشكل حاد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".