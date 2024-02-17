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دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بسبب دعمه لإسرائيل

epa06656706 Former member of the 'Bundestag' parliament from the German Green party, Volker Beck, attends a news conference dealing with the issue of pension equality for Jewish migrants from the former Soviet Union (mainly Russia and Ukraine), in Berlin, Germany, 09 March 2018. A major difference is reported to exist between pensions received by late immigrants of German descent from former USSR countries and those who are of Jewish descent. The participants announced to draft a bill to equalize the entitlement to a pension for both groups. EPA-EFE/OMER MESSINGER
فولكر بيك أعلن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة (الأوروبية)
17/2/2024

قال نشطاء مؤيدون للفلسطينيين أمس الجمعة إنهم رفعوا دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بتهمة التحريض على الكراهية وإنكار جرائم الحرب في القصف الإسرائيلي على غزة.

ورفعت الدعوى مجموعتان متضامنتان مع الفلسطينيين هما "فلسطين بتحكي" و"الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط" ضد فولكر بيك، النائب البرلماني السابق ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية.

وكتبت مجموعة في صفحتها على إنستغرام "هذه أول خطوة على طريق المحاسبة القانونية لشخصيات عامة تدلي علنا بتصريحات عن الإبادة الجماعية".

وتستشهد الاتهامات، التي قُدمت في 5 مكاتب للادعاء بمختلف أنحاء ألمانيا، بتصريحات بيك على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات رأي ومقابلات إعلامية عبر فيها عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح المحتجزين الإسرائيليين.

ورفض بيك الاتهامات ووصفها بأنها "هراء"، وقال لرويترز "لا توجد إبادة جماعية في غزة وأنا لا أؤيد الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه قدم شكاوى ضد المجموعتين واتهمهما بالتشهير به.

وأضاف "هؤلاء الأشخاص لديهم علاقة مضطربة مع سيادة القانون إذا كانوا يعتقدون أن رفع شكاوى كثيرة يؤدي إلى مزيد من التحقيقات".

وسبق أن تقدم فولكر بيك بشكوى جنائية ضد المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، بسبب منشوره الداعم لفلسطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وناصرت ألمانيا بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل.

ويشار إلى أن سفير تل أبيب في برلين رون بروسور كان قد وصف ألمانيا بأفضل حليف لإسرائيل في أوروبا وأنها باتت الشريك الإستراتيجي الثاني لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، إثر دعمها غير المشروط والمطلق لتل أبيب منذ بدء حربها على غزة.

المصدر : رويترز