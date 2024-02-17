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استمرار نفي سفن علاقتها بإسرائيل وأميركا وبريطانيا خوفا من استهداف الحوثيين

سفن الشحن التجارية ذات العلاقة بإسرائيل أو أميركا أو بريطانيا تتعرض لهجمات من الحوثيين في البحر الأحمر (غيتي)
17/2/2024

أظهرت بيانات ملاحية أكثر من 20 سفينة شحن في البحر الأحمر وخليج عدن تضع في بياناتها عبارات تنفي صلتها بإسرائيل وبريطانيا وأميركا، حتى لا تتعرض لاستهداف من طرف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وتنوعت العبارات الموضوعة بين "لا علاقة لنا بإسرائيل أو أميركا أو المملكة المتحدة" أو "لا ارتباط بإسرائيل" أو "كل الطاقم صيني" أو "الطاقم روسي".

ويلاحظ أن 8 من هذه السفن تابعة لشركات يونانية، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لشركات صينية، 3 تابعة لشركات في هونغ كونغ، كما أن 6 من الرحلات المرصودة خرجت من الصين.

أظهرت بيانات ملاحية أكثر من 20 سفينة شحن في البحر الأحمر وخليج عدن تضع في بياناتها عبارات تنفي صلتها بإسرائيل و بريطانيا وأمريكا حيث تنوعت العبارات الموضوعة بين ” NO LINK ISR/US/UK ” و “NO “ISRAEL CONNECTION و ” ALL CHINESE CREW ” و ” Rus crew “.
مسار رحلة سفينة شحن حرص أصحابها على توضيح أن طاقمها صيني (الجزيرة)

وفي هذا السياق، صرح بيتروس باباس الرئيس التنفيذي لشركة "ستار بالك كارييرز" قائلا "لن نمر عبر قناة السويس بعد الآن، وذلك لتعرض السفينة "ستار إريس" التابعة للشركة لهجوم يوم 12 فبراير/شباط الجاري، كونها شركة مسجلة في أميركا.

ويأتي هذا في ظل زيادة التوترات في البحر الأحمر رغم توجه مزيد من السفن الحربية الأميركية والبريطانية والألمانية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويمر حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية عبر الطريق الذي يستهدف فيه الحوثيون السفن، مما دفع عددا من شركات الشحن لإيقاف عبور سفنها البحر الأحمر.

أظهرت بيانات ملاحية أكثر من 20 سفينة شحن في البحر الأحمر وخليج عدن تضع في بياناتها عبارات تنفي صلتها بإسرائيل و بريطانيا وأمريكا حيث تنوعت العبارات الموضوعة بين ” NO LINK ISR/US/UK ” و “NO “ISRAEL CONNECTION و ” ALL CHINESE CREW ” و ” Rus crew “.
بيانات سفينة شحن تنفي علاقتها بإسرائيل (الجزيرة)

وتضامنا مع قطاع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو متوجهة لإسرائيل في البحر الأحمر، وأكدوا العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

المصدر : الجزيرة