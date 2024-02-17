زعماء الكنيسة السوداء في أميركا يطالبون بوقف الدعم المالي لإسرائيل

طالب أبرز زعماء الكنيسة السوداء في الولايات المتحدة إدارة الرئيس جو بايدن بوقف دعمها المالي لإسرائيل ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز متقطفات من بيان لمجلس "الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية" وقعه 4 من كبار أساقفتها بينهم رئيس المجلس ستافورد ويكر.

وقالت الصحيفة إن بيان أساقفة هذه الكنيسة -التي يقدر عدد أتباعها في العالم بنحو 3 ملايين- شدد على وقف الدعم المالي لإسرائيل فورا، مشيرة إلى أن البيان يأتي بينما تعد إسرائيل لعملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وقال الأساقفة إن إسرائيل روّعت المدنيين الفلسطينيين في رفح وحرمتهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية، وتخطط لقتلهم، مشيرين إلى أن واشنطن ربما دفعت ثمن الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون.

ونقلت نيويورك تايمز عن الأسقف آدم رتشاردسون، أحد الموقعين على بيان الكنيسة السوداء، أن دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" لم يعد بالأمر الهيّن بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا الذين قتلتهم في قطاع غزة.

وتساءل ريتشاردسون عن السبب الذي يدعو الولايات المتحدة إلى دفع أموال من أجل تدمير شعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الزعماء الأميركيين من أصل أفريقي حذروا من أن الحرب على غزة يمكن أن تضعف العلاقة بين الرئيس بايدن والمواطنين السود.