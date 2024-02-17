تكساس تبني قاعدة عسكرية لمواجهة تدفق المهاجرين

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت الشروع في بناء قاعدة عسكرية في مدينة إيغل باس قرب الحدود مع المكسيك لردع الهجرة غير النظامية.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن القاعدة ستستوعب ما يصل إلى 1800 جندي، مع إمكانية توسيعها لتستوعب 2300 جندي.

ونشر الحاكم الجمهوري في وقت سابق آلافا من قوات الحرس الوطني لردع المهاجرين، كما قام ببناء جدار حدودي، وأدى ذلك إلى نشوب مواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن هذا الملف.

ومن المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد بشأن الهجرة حيز التنفيذ في الخامس من مارس/آذار المقبل، ويسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

وتشهد الولايات المتحدة منذ أسابيع تدفقا غير مسبوق للمهاجرين غير النظاميين، حيث بلغ إجمالي من دخل الأراضي الأميركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط 300 ألف شخص، أي بمعدل يقترب من 10 آلاف مهاجر يوميا.

ومنذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه مطلع العام 2021، عبرت أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى البلاد، بما في ذلك ملايين عبروا إلى تكساس.