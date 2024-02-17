أطباء بغزة يخشون مضاعفات تهدد حياة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

حذر أطباء في مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرقي خان يونس من مضاعفات تهدد حياة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بعد خضوعه مساء الجمعة لعملية جراحية ثالثة، في حين لا يزال الصحفي أحمد مطر يرقد في غرفة العناية المركزة.

وأجرى الأطباء خلال العملية الأخيرة ترميما لجروح الساق اليسرى إضافة لإصلاح أوتار الكاحل الأيسر.

ويحتاج الزميل إسماعيل لرعاية طبية متخصصة وسط مخاوف من حدوث التهابات، بسبب جروحه الخطيرة والتهتكات في الشرايين والأوردة.

ولا يزال المصور الصحفي أحمد مطر يرقد في غرفة العناية المركزة موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويصف الأطباء الوضع الصحي لمطر بالخطير، نتيجة إصابته بشظايا في الرأس بعد استهدافه والزميل أبو عمر بقصف إسرائيلي شمال مدينة رفح.

ووجه رئيس الوفد الطبي الأميركي إلى غزة الدكتور محمد الفار نداء استغاثة من أجل التعجيل بإخراج الزميل إسماعيل أبو عمر إلى خارج القطاع لاستكمال العمليات الجراحية التي يحتاج إليها بشكل عاجل، نتيجة مضاعفات استهدافه بقصف إسرائيلي.

وقال الدكتور الفار إن الإمكانات اللازمة لعلاج إسماعيل أبو عمر لا تتوفر في القطاع، محذرا من مزيد من التدهور في حالته بسبب احتمالات انتشار العدوى في جسمه.

وكان مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور الصحفي أحمد مطر أصيبا الثلاثاء في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة ميراج شمال رفح جنوبي قطاع غزة.