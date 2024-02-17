573 قتيلا و2918 جريحا لجيش الاحتلال في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين في معارك قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 573 قتيلا.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنديين من وحدة الاستطلاع الخاصة ماغلان، وقد أصيبا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدد قتلاه ارتفع إلى 573 منذ بداية الحرب، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2918.

وأشار جيش الاحتلال أيضا إلى أن قواته تواصل عملياتها العسكرية في خان يونس وتعمل على تدمير مواقع وبنى تحتية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة ضابط و3 جنود بوحدة المظليين، وصف جراحهم بالخطيرة، إضافة لإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة، وذلك بعد ساعات من إعلانه إصابة 11 عسكريا في المعارك.

من جهته، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إن مجاهدي الكتائب يوقعون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة باتت كبيرة جدا رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم.

وكشف أبو عبيدة -خلال كلمة حصرية بثتها الجزيرة- أن كتائب القسام تدمر أيضا مدرعات الاحتلال، وتوقع جنوده في كمائن محكمة وتصطاد ضباطه في عملية قنص احترافية، "وكلما ظن أنه بات آمنا خرج له مقاتلونا من حيث لا يحتسب".

وفاة جندي في عملية كريات ملاخي

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إطلاق نار في منطقة كريات ملاخي (جنوب)، أمس الجمعة.

وقال جيش الاحتلال -في بيان بثته الإذاعة الرسمية التابعة له- "مقتل الجندي أوري يعيش البالغ من العمر 27 عاما، متأثرا بإصابته في إطلاق النار عند مفرق رام بمنطقة كريات ملاخي".

وأضاف "يخدم الجندي يعيش في لواء (8119) التابع للجيش".

والجمعة، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر عملية إطلاق نار في محطة للحافلات، شمال مدينة كريات ملاخي.