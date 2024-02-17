إسرائيل تقصف بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف ثكنات للاحتلال

جدد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت قصفه بلدات ومناطق بجنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله استهدافه مواقع وثكنات عسكرية للاحتلال، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد مراسل الجزيرة أن 6 غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة الصالحاني، إلى جانب قصف على محيط بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار بالجنوب اللبناني، بالإضافة إلى غارتين من مسيّرتين إسرائيليتين على منزلين في بلدتي عيتا الشعب ومارون الراس.

كما أفاد المراسل بإطلاق صاروخين باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة جنوبي لبنان، وأن قصفا استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه مواقع في لبنان وسوريا، وأوضح أن طائراته قصفت أمس الجمعة بنية تحتية ومجمعا عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن القصف على سوريا استهدف "منشأة تخزين أسلحة تابعة للجيش السوري في درعا بعد إطلاق قذائف على جنوب الجولان".

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ من نوع "فلق 1" ثكنة برانيت الإسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وحقق إصابة مباشرة، لافتا إلى أنه استهدف بالصواريخ موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأضاف الحزب "استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة"، مشيرا إلى استهدافه ما سماها التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.

كما أعلن حزب الله مساء اليوم السبت، عن استهداف موقع "راميا" بالأسلحة المناسبة مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحزب أمس الجمعة تنفيذه 5 عمليات استهدفت موقع المالكية ومحيط ثكنة دوفيف وموقعي زبدين ورويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلة، بالإضافة إلى تجمع لجنود إسرائيليين في موقع راميا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية- يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله قصفا ومواجهات، مما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.